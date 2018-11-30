قيس الشيخ يحيي الذكرى السادسة لوفاة والده المخرج الشهير.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احيا الفنان السوري قيس الشيخ الذكرى السادسة لوفاة والده، المخرج محمد الشيخ، حيث شارك محبيه ومتابعيه بصورة للراحل من كواليس اخراج مسلسل «قمر بني هاشم»، وارفقها بكلمات مؤثرة، اعرب من خلالها عن شدة اشتياقه لوالده الذي رحل عن عالمنا نوفمبر 2012 بعد صراع مع المرض.
قيس كتب: «سمعة الحسنة و الطيبة هي الكنز الحقيقي بعد الرحيل . على قد ما كنت فخور فينا بكل لحظة و بكل جوارحك على قد ما الفخر غامرنا و طامرنا وين ما رحنا و مين ما التقينا . صاروا ست سنين و روحك الطيبة على طول موجودة بس الشوق عم يزيد . الله يرحمك يا بابا يا حبيبي و يرحم آباءكم جميعا.. هي الصورة من مسلسل اسمو : قمر بني هاشم ».
من ناحية أخرى، شارك قيس الشيخ في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «جوليا» أمام ماجي بو غصن، وجيسي عبدو.
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