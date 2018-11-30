خولة بنعمران: يعجبني هذا النوع من التحرش

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة المغربية خولة بنعمران جدلا واسعا بحديثها عن التحرش، حيث قالت إنه يعجبها إذا كان محترما.

الفنانة المغربية قالت، خلال استضافتها في برنامج “عندي ما يفيد” الذي يقدمه الإعلامي مراد العشابي على شاشة “تي في ماروك”، أنها تتعرض للتحرش مثل أي فتاة.

وأضافت: ” يعجبني التحرش غير هو يكون باحترام”، لافتة إلى أن التحرش يشعرها بأنوثتها، وهو ما أثار جدلا واسعا بين جمهورها، دفعت إحدى متابعاتها لتوجيه سؤال لها تطالبها فيه بتوضيح رأيها في التحرش.

خولة أكدت أن كلامها تم اجتزائه، حيث قالت: “الحديث كان طويل وقلت بلي في المراهقة والطفولة إلى مكانش تحرش منحسوش بالأنوثة (اذا لم يكن هناك تحرش لا نشعر بالانوثة)”.

وأضافت: “يعني قبل الزواج وفأيام المراهقة. وتقطعو الكلام فالمونتاج وبان غير لي سمعتوه، الآن الوضع يختلف أنا امرأة متزوجة. لي يتحرش بيه نوريه عينو قدامو والدليل هو إني أم والكل يحترمني والحمدلله”.

وخولة بنعمران مطربة مغربية شابة من مواليد 1 يناير عام 1990، تنحدر من مدينة القصر الكبير (شمال المغرب)، بدأت مسيرتها الغنائية بمشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية “ستار أكاديمي” الذي شكل دفعة رئيسة في شهرتها على المستوى الوطني والعربي.

أطلقت أعمال خاصة حققت نجاحًا واضحًا في صفوف معجبيها، منها “اللي تبغيه يخونك”، “ضحكتيني يا السي”، و”نساوك فيا”، و” بلاد الخير” برفقة زوجها المطرب اللبناني وسام أمير، وغيرها من الأغاني المتميزة.