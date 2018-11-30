الدولارات تزين إطلالة وعد في أحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة السعودية وعد لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة مميزة خطفت أنظار الجميع.

الفنانة السعودية أطلت في الجلسة بقميص طويل مزين برسومات لدولارات، مع بنطلون أسود، وجمعت شعرها لأعلى بعد أن صبغته باللون الأصفر.

إطلالة وعد أثارت جدلا كبيرا بين جمهورها، وتسائلوا عن أسباب ظهورها بهذه الإطلالة، وهو ما دفعها للرد بقولها إنها اعتمدت هذا اللوك للمشاركة في إحدى حلقات برنامج “جوائز السعودية” الذي يعرض على شاشة قناة “أس بي سي” ويقدمه الإعلامي عبد المجيد الرهيدي.

وكانت الفنانة السعودية وعد قد أطلقت مؤخرا أغنيتها الجديدة، التي تحمل اسم “المشكلة”، وذلك ضمن خطتها الفنية التي تقوم على طرح أغنيات “سنجل” كل عدة أشهر.

والأغنية الجديدة من كلمات علي الفريداوي وألحان علي صابر، وتوزيع حسام كامل، وتم طرحها عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي و”يوتيوب”.

كما قررت وعد خوض تجربة جديدة في الغناء، حيث تستعد حاليا لطرح أغنية شعبية باللهجة المصرية لأول مرة في تاريخها.

الفنانة السعودية كشفت أن الأغنية ستحمل اسم “كاس العذاب”، وأنها قد سجلتها مؤخرا في استديو “صوت الحب”، وهي من تأليف الشاعر فضل الراوي، والملحن شادي، والموزع أسامة عبد الهادي.