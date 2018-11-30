بلقيس تتعرض لانتقادات بسبب صورتها مع زوجها.. كيف ردت؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة اليمنية بلقيس جمهورها بصورة حديثة لها، ظهرت فيها بلقطة رومانسية مع زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف.

الفنانة اليمنية ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهي تحتضن زوجها، وعلقت عليها بقولها: “كل شيء بالنسبة لي”.

بلقيس تعرضت لانتقادات بسبب هذه الصورة، حيث كتبت إحدى متابعاتها: ” طيب إحنا كجمهور وش نستفيد إذا انتم يامشاهير تنزلون صوركم مع بعض وضامين بعض وإلخ؟”.

وتابعت: “وش الفايدة طيب من صورتك ذي؟ مع الأسف كنت أشوف إنك ثقيلة مو مثل الباقي الكبلز الغثيثين مياعة وقلة أدب. الظاهر كلكم سوى”.

الفنانة اليمنية ردت على كلامها، بقولها: “حبيبة قلبي، بالسنة مرة أنزل صورة عائلية. أساساً لأننا عيلة فيها الكثير من الخصوصية”.

وأضافت: “إذا الصورة لي نزلتها بحسابي الشخصي ضايقتك، اعملي أنفولو. ومابي أنزل لنفس المستوى اللي عممتي فيه، ببساطة لا تتابعيني ولا تعلقي وريحي قلبك”.

يُذكر أن بلقيس رُزقت مايو الماضي بمولودها «تركي» من زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف الذي احتفلت بزفافها عليه ديسمبر 2016.

أما أغنية « شوف لي حل» فكانت آخر ما طرحته بلقيس، وهي من كلمات محمد الجبوري، ألحان علي صابر، توزيع ميثم علاء الدين.