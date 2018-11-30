سلاف فواخرجي تحيي الذكرى الثانية لوفاة شقيقتها بصورة من طفولتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احيت الفنانة السورية سلاف فواخرجي الذكرى الثانية لوفاة شقيقتها نهى، معربة عن شدة اشتياقها لها، وشاركت الفانز بصور تجمعهما من مناسبات مختلفة، أبرزها لقطة مميزة للفنانة في طفولتها.

سلاف كتبت معلقة على الصورة: «ومرت سنة تانية يا أختي، وشو طويل الوقت وصعب واللي منحبهم بعاد عننا ... وبعده احساس الكذبة اللي مابتتصدق ... وبعده الحزن قد ماطال بأوله ... كنت دائمًا حب أخدلك اشيا حلوة بتحبيها لفرحك ... كان كل همي أن فرحك ...سامحيني اليوم ماقدرت أخدلك معي إلا الريحان ... يمكن تفرحي !!!!! ماما... أختي.... اشتقتلكم كتير».

يُذكر أن نهي شقيقة سلاف وافتها المنية يوم 27 نوفمبر عام 2016، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 48 عاماً.

من ناحية أخرى، تعود سلاف للدراما المصرية بعد غياب سنوات من خلال مسلسل «خط ساخن» مع الفنان حسين فهمي، نضال الشافعي، ميدو عادل، وسهر الصايغ، والعمل من تأليف فوزية حسين وإخراج حسنى صالح.