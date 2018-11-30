بلقيس تردّ بحزم وهذا ما قالته

متابعة الخليج 365: إلى جانب تعليقات إيجابية كثيرة على صورة تجمعها بزوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، لم تسلم الفنانة بلقيس من تعليقات مستفزة، دفعتها إلى الرد على بعضها.

بلقيس التي نشرت صورتها مع زوجها عبر حسابها الرسمي على “انستغرام” مرفقة إياها بتعليق: “أنت كل شيء بالنسبة إليّ”، حصدت آلاف التعليقات التي أشادت بهما وتمنت لهما الاستمرارية والسعادة والاستقرار.

لكنّ بلقيس لم تسلم من انتقاد لاذع من إحدى المتابعات، التي علقت على “الصورة”، قائلة: “طيّب إحنا كجمهور وش نستفيد إذاإأنتم يا مشاهير تنزّلون صوركم مع بعض وضامّين بعض و…الخ. وش الفايدة طيب من صورتِك دي، مع الأسف كنت أشوف إنك ثقيلة مو مثل الباقي الكابلز مياعة وقلّة أدب، الظاهر كلكم سوا”.

ويبدو أنّ هذا التعليق استفزّ بلقيس فردت عليه قائلة: “حبيبة قلبي بالسنة مرة أنزّل صورة عائلية، أساسًا لأننا عايلة فيها الكثير من الخصوصية. إذا الصورة اللي نزلتها بحسابي الشخصي ضايقتك اعملي أنفولو، وما ابي أنزل لنفس المستوى اللي عمّمتي فيه. ببساطة لا تتابعيني ولا تعلقي حتى وريّحي قلبك”.

يشار إلى أن الصورة التي نشرتها بلقيس مع زوجها سلطان، كانت خلال وجودهما في مسقط التي أحيت فيها حفلة لمناسبة العيد الوطني العُماني.