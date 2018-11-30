مادونا خسرت… وهذا قرار المحكمة

متابعة الخليج 365: خسرت الفنانة مادونا قضية استمرت 3 سنوات في المحاكم، ضدّ مقاول عقارات في مانهاتن.

وكان مقاول عقاري في مانهاتن الأميركية قرّر رفع دعوى قضائية ضد مادونا، وذلك بعد أن قامت بشراء شقة سكنية بقيمة 7.3 مليون دولار، وتركتها لأطفالها والخادمات دون أن تسكن فيها.

وقررت الشركة العقارية المالكة للمبنى الفاخر في مانهاتن قبل ذلك تعديل قواعد الإقامة، بحيث لا يستطيع الأطفال والخدم البقاء في المنزل، دون وجود المالك الأصلي للشقة، وهو ما لم تلتزم به مادونا.

وطلبت مادونا من المحكمة عبر محاميها، عدم تطبيق هذا الشرط عليها، وقالت إنها دائماً ما تكون خارج الولايات المتحدة لإحياء حفلات في دول أجنبية، ولكن القاضي لم يقتنع بهذا المبرر.

وفي الحكم الصادر، قال القاضي: “إن شركة العقارات قدّمت إلى مادونا المستندات الكافية الخاصة بالتعليمات التي يتعين اتباعها، إلا أن المطربة لم تلتزم بذلك”.

وأصبح لزاماً على مادونا، وفقاً للحكم الصادر من المحكمة، أن تلتزم بتعليمات الإقامة في العقار.