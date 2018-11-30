“قيامة ارطغرل” لا يُقهر في تركيا!

متابعة الخليج 365: تصدّر مسلسل “قيامة ارطغرل” قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في تركيا لهذا الأسبوع، وذلك وفقًا لموقع Gecce التركي.
وجاء في المركز الثاني مسلسل “البحر الأسود” بينما احتلّ المركز الثالث مسلسل “لا يسمع الأطفال”.
هذه ليست المرة الاولى التي يتصدر فيها مسلسل “قيامة ارطغرل” نسبة المشاهدة فقد نجح في السيطرة على خريطة التلفزيونات في تركيا منذ عرض أول حلقة منه.
الجدير ذكره أن مسلسل “قيامة أرطغرل” هو بطولة كل من أنجين ألتان دوزياتان، هوليا دارجان وإسراء بيليجتش الذين يتابعهم الجمهور بفارغ الصبر في مغامرات وأحداث الجزء الجديد من العمل.
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