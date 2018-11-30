انغام تأخذ الجمهور برحلة شيقة من الطرب الأصيل

أحيت الفنانة المصرية أنغام، مساء الخميس، 29 تشرين الثاني، حفلًا غنائيًا على مسرح الماركيه بكايرو فستيفال سيتي، وسط حضور الآلاف من محبيها وعشاقها.

أطلت انغام على الحضور بفستان اسود ذهبي أنيق أبرز جمالها المميز.

وقدمت باقة من أجمل وأشهر اغنياتها وكانت في حالة مزاجية مرتفعة، وبدأت الحفل بأغنية “سيدي وصالك”، ثم توالت الأغنيات على مدار ساعتين ونصف من التفاعل الكبير بينها وبين الجمهور، في سهرة فنية طربية راقية.

قدمت أنغام 25 أغنية من أشهر أغانيها، وقاد الفرقة الموسيقار هاني فرحات.

وستختتم انغام سلسلة حفلاتها، اليوم مساء بحفلة فنية في “ايس سكايتينغ” في الكويت ستجمعها مع الفنانة السورية اصالة نصري وذلك بعد ان احيت حفلتين في 16 و22 تشرين الثاني الجاري في القاهرة.