شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة برادلى كوبر.. مدح ودموع فى حفل جائزة "american cinematheque".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف نجم هوليوود برادلى كوبر الأنظار فى العرض التقديمى لحفل جوائز american cinematheque لعام 2018، الذى أقيم، الخميس، فى بيفرلى هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

الممثل البالغ من العمر 43 عامًا - الذى لعب مؤخراً دور البطولة فى فيلم "A Star is Born" وأخرجه وساهم فى كتابته – تم تكريمه لمساهمته فى فن الصور المتحركة وعن انجازاته العديدة فى هوليوود.



برادلى يحمل الجائزة

وحرص على مساندة برادلى فى هذا الحدث بعض أصدقائه المقربين بمن فيهم الممثل سام إليوت وزوجته كاثرين روس، إيد هيلمز، أليسا ميلانو وزوجها ديف بوجليرى، باتريشيا كلاركسون، فينس فون وزوجته كايلا.

وبالرغم من أنها كانت ليلة برادلى كوبر، إلا أن المغنية ليدى جاجا، استطاعت أن تسرق الأضواء بمجرد ظهورها على السجادة الحمراء فى العرض السنوى الـ32 لجائزة american cinematheque، بثوب طويل شبه شفاف ذهبى اللون، ولم تستطع النجمة احتواء مشاعرها عندما صعدت على المسرح مع الممثل سام إليوت لمدح صديقها وشريكها فى الفيلم برادلى كوبر مشيدة بجهوده ومساعدته لها فى الفيلم وسماحه لها بأن تكون "ستيفانى مرة أخرى".



لم تستطع ليدى جاجا وسام إليوت اخفاء تأثرهم



ليدى جاجا وكوبر

وقالت ستيفانى جيرمانوتا "الاسم الحقيقى لجاجا" فى خطابها وسط دموع التأثر "لقد هربت من أن أكون ستيفانى لمدة طويلة، وضعت رداء الأبطال الخوارق وأطلقت على نفسى ليدى جاجا، لجد كوبر تحدانى أن اتعمق وابحث بداخلى لأجد نفسى وأكون ستيفانى مرة أخرى".

لم تكن جاجا الوحيدة التى حرصت على مدح كوبر، فالنجمة جينيفر جارنر كانت من ضمن من اعتلوا المسرح لتكريم نجم هوليوود، وقالت جينيفر التى شاركها كوبر من قبل فى مسلسلها "Alias" عام 2001، أنها فخورة كثيراً به.



جينيفر جارنر



زاك جاليفياناكيس و إيد هيلمز يتحدثان عن كوبر

وبدا كوبر أنيقاً فى بدلة كلاسيكية زرقاء اللون مع قميص أبيض وأزرار سوداء، أما الممثلة والناشطة إليسا ميلانو فتألقت فى بلوزة من الستان وجيبة تكشف عن ساقها ذهبية اللون.



إليسا ميلانو



برادلى تألق على السجادة الحمراء

وحصلت شركة "Dolby Laboratories" على جائزة سيد غرومان من منظمة السينما الأمريكية، أمس، لإنجازاتها فى مجال الصور المتحركة، وتسلم الجائزة دوج دارو ، نائب رئيس مجموعة Cinema Group الجائزة نيابة عن دولبى.