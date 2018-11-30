شكرا لقرائتكم خبر عن كاثرين زيتا جونز تخطف الأنظار باللون الأزرق فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت نجمة هوليود كاثرين زيتا جونز الأنظار من خلال إطلالتها الأخيرة فى شوارع نيويورك حين ارتدت فستان مميز باللون الأزرق وجاكيت أسود.

إطلالة كاثرين كالعادة جاءت براقة ومتميزة إلي حد كبير، حيث علقت المواقع عليها بالتأكيد على حجم السعادة التي تعيشها نجمة هوليود التي سبق وحصلت على الأوسكار عن دورها في فيلم شيكاغو، كما أرجعوا جزءا كبيرا من تلك السعادة إلى ما تعيشه حالياً من نجاحات بداية من عرض مسلسلها ملكة أمريكا علي موقع فيس بوك، بالإضافة إلى حصول زوجها مايكل دوجلاس علي نجمة هوليود ليضاف اسمه بجانب أهم مشاهير الفن والعظماء هناك ويحظي بهذا الشرف بعد مسيرة طويلة مع الأفلام الناجحة والأدوار المميزة.



كاثرين زيتا جونز

على جانب آخر احتفل الثنائى مايكل دوجلاس وكاثرين زيتا جونز بمرور 18 عام على زواجهما منذ ايام فى وقت سابق من الشهر الجاري وتحديداً في الـ 19 من نوفمبر حين شاركوا محبيهم على السوشيال ميديا صور لهم خلال تلك المدة الطويلة الذى أصبحا فيها بمثابة أيقونة للرومانسية في هوليود ولمحبيهما من مختلف أنحاء العالم الذين لم يروا حبهما يتأثر بمرور السنوات.



كاثرين زيتا جونز1