كتب امير فتحي في الجمعة 30 نوفنبر 2018 12:49 مساءً -

سهير القيسي ترد على منتقدي خدودها المنتفخة: العراقيات لا يحتجن فيلر!

تعجبت المذيعة العراقية سهير القيسي من انتقاد إحدى متابعاتها لشكل خدودها في أحدث صورة نشرتها عبر حسابها على موقع إنستغرام، إذ قالت ساخرة إنهما على وشك الانفجار.

وردت القيسي بأن العراقيات معروفات بخدودهن المنتفخة ولا يحتجن من الأساس لحقن فيلر بهن.

وعلقت المذيعة الشهيرة: “العراقيات معروفات بالخدود وبشكل طبيعي.. شعجب ما عندك.. تره ما تحتاج فيلر”.

وأكّدت المذيعة سهير القيسي في وقتٍ سابق بأنها ستعلن قريبًا عن وجهتها المقبلة بعد قرارها الرحيل عن قناة “إم بي سي”، لافتة إلى أن كل ما يتم تداوله عن القناة الجديدة التي ستنضم لها غير دقيق.

وذكرت عدد من المواقع الإخبارية أن الوجهة الجديدة لسهير القيسي ستكون قناة “روتانا خليجية” وستقوم بتقديم برنامج حواري جديد.