شاهدوا.. أحلام تتعرض لهجوم بسبب تغزّلها بجمالها وسخريتها من الفلبينيين!

كتب امير فتحي في الجمعة 30 نوفنبر 2018 12:49 مساءً -

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام غضب وسخرية جمهورها بعد نشرها فيديو عبر صفحتها على تطبيق “سناب شات” تتغزل فيه بجمالها ونقاء بشرتها، مرددة: “يا حلوتي”.

كما أكدت النجمة الإماراتية في الفيديو، أنها تظهر بشكل جميل بأي فلتر بتطبيق “سناب شات”، وقامت بتقليد طريقة حديث الفلبينيين باللغة الإنجليزية بشكل “ساخر” كما وصف متابعون.

وانتقد العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أحلام، إذ اعتبروا أن حديثها عن نفسها بهذا الشكل مبالغ فيه، كما أن تقليدها للشعب الفلبيني بشكل ساخر لا يتناسب مع نجوميتها.

وشن أحد النشطاء هجومًا عنيفًا على أحلام، قائلًا: “فين الحلى كلك عمليات شد ونفخ.. ارجعي لماضيك وتشوفين شكلك الحقيقي”، وأضاف ناشط آخر: “تصغر روحها وتقلد الصغار”.

بينما نصحت إحدى الناشطات أحلام بأن تتعامل كملكة مثل لقبها، قائلة: “حبيبتي أحلام أحبج والله أحبج بس يا ريت ما تسوين هالحركات أنت فنانة لها وزنها وثقلها الفني ولقبج الملكة ما يلوق على الملكة هذي الحركات أنتي أكبر من جذي وايد”.