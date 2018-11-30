لماذا بكت كيت ميدلتون قبل زفاف ميجان ماركل؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بكت كيت ميدلتون، زوجة الأمير البريطاني هاري، قبل حفل زفاف الأمير هاري وميجان ماركل، الذي أقيم في قلعة وندسور 19 مايو الماضي.

صحيفة “تليجراف” البريطانية، ذكرت أن بكاء كيت ميدلتون جاء بعد جلسة قياس طفلتها الأميرة تشارلوت لملابس وصيفات الشرف في حفل زفاف هاري وميجان.

الصحيفة نشرت هذه الأنباء بالتزامن مع انتشار أقاويل تفيد بأن هاري وميجان سيغادران القصر الملكي وينتقلان إلى منزل خاص بهما، بسبب خلافات بين كيت ميدلتون وميجان ماركل.. إلا أن الصحيفة أكدت وفقا لمصدر لها أن بكاء كيت لم يكن له علاقة بالخلاف المزعوم بينها وبين ميجان.

الصحيفة أضافت، إن كيت دوقة “كامبريدج” كانت تشعر بالكثير من الإجهاد النفسي والبدني خلال تلك الفترة، والتي أنجبت خلالها طفلها الثالث الأمير لويس، وهو ما كان سببا في بكائها، وليس بسبب ما يقال من شائعات حول خلافات ليس لها أساس من الصحة.

صحيفة “ديلي ميل” كانت قد ذكرت أنه لا خلافات حقيقية بين ميجان وكيت، وإن كان يبدو من المرجح أن الاثنتين لن تصبحا صديقتان مقربتان في المستقبل.. ونقلت عن مصادر قولها: إن ميجان وكيت مختلفتان في الطباع ولا يوجد إنسجام بينهما، وإن ميجان ذات طبيعة غير تقليدية جعلت الكثيرين في القصر يجدون صعوبة في التعامل معها، فضلا عن أنها تصر على أن تسير الأمور وفقا لتصورها الخاص.