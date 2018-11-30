عزاء الفنان عادل أمين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم عزاء الفنان المصري الراحل عادل أمين، داخل دار مناسبات مسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، مساء الخميس 29 نوفمبر.

العزاء شهد غياب واضح لنجوم الفن، واقتصر الحضور علي الفنان سامح الصريطي، والفنان بسام رجب، بالإضافة إلى أسرة و أصدقاء الفنان الراحل.

وكان الفنان المصري عادل أمين قد توفي بعد صراع مع المرض، وذلك عن عمر يناهز 83 عاما.

الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، أعلن خبر وفاة عادل أمين، ونعى الفنان الراحل بقوله: “الدوام لله وفاة الفنان عادل أمين، بعد صراع مع المرض. وسيدفن بمدافن الأسرة بالإسكندرية. الدوام لله”.

وعادل أمين ممثل مصري. كانت بدايته في أواخر فترة السبعينيات من القرن الماضي، بدأ بروزه في ثمانينيات القرن الماضي بأدوار بسيطة مثل دوره في مسلسل “رحلة السيد أبو العلا البشري”.

انطلاقته القوية جاءت من خلال دوره المميز في مسلسل رأفت الهجان (الجزء الأول) عام 1987 بتجسيد شخصية اليهودي “عزرا”، ومسلسل “ليالي الحلمية” في دور طلعت الشماشرجي وقد شارك في جميع أجزاء المسلسل، وبعدها في دور عتوقه في مسلسل “ارابيسك”، وشارك في مسلسل “البشاير”، وغيرها من الأعمال.