صلاح عبدالله يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

حرص عدد كبير من نجوم الفن علي مشاركة الفنان المصري صلاح عبدالله الاحتفال بزفاف كريمته “شروق ” علي رجل الأعمال “عمرو فتحي أباظة ” وذلك داخل داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة.

وكان ضمن الحضور من نجوم الفن الفنان أحمد السقا،خالد زكي، أحمد آدم، المخرج رامي عادل إمام، ومحمد عادل امام، وفتحي عبدالوهاب والمخرج أحمد شفيق، وهاني رمزي وحرمه، والمخرج خالد جلال، والمنتح صادق الصباح ونجله أنور الصباح، وفيفي عبده، ودينا فؤاد، المنتج محمد فوزي وحرمه وفاء عامر، وشريف سلامة وحرمه داليا مصطفى، الاستايلست عماد عبدالله ومنال سلامة وانجي علي ولقاء سويدان.

كما حضرت سهر الصايغ، وهبة مجدي، ونسرين أمين، ومنة فضالي، ومحمد رياض وحرمه رانيا محمود ياسين، وعمرو محمود ياسين، ومن نجوم مسرح مصر علي ربيع، ومصطفى خاطر، ومحمد أنور وبسيط، بالإضافة الى سليمان عيد، ومي كساب، وهبة عبدالحكيم، والمحامي بالنقض أشرف عبدالعزيز وحرمه، وحسن الرداد، وغيرهم من أصدقاء العروسين ممن شاركوهما وصلات الرقص علي أغاني النجوم حكيم و إيهاب توفيق وهشام عباس.

وتميز الحفل بأجواء الفخامة والرقي من حيث الديكورات والتنظيم لأحمد ياسين.