كريم محمود عبد العزيز يشارك محمد عادل إمام بطولة «هوجان»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الفنان المصري الشاب كريم محمود عبد العزيز، لتصوير مسلسل “هوجان” للنجم المصري محمد إمام، والذى سيعرض فى شهر رمضان 2019.

ومن جانبه عبر النجم والمنتج محمد محمود عبد العزيز عن سعادته لمشاركة شقيقه فى مسلسل “هوجان”، حيث كتب على حسابه على موقع تبادل الصور “إنستجرام” قائلا: إن شاء الله المسلسل يكسر الدنيا ومتحمس جداً إنى اتفرج على التجربة وحاسس إنها هتبقى بداية جديدة لدراما جديدة بلا حواجز ولا قيود.

المنتج الشاب أضاف قائلا: مبروك صديقى المحترم محمد عادل إمام ومبروك لأخويا وابنى وصاحبى كريم محمود عبد العزيز ومسلسل هوجان بطولة نجمين شباب بخلفية نجمين من أساطير الفن فى العالم العربى، ربنا يكرمكم ويوفقكم إن شاء الله ويكتبلكم كل الخير.

والجدير بالذكر أن النجم والفنان محمد إمام، يخوض تجربة مسلسل هوجان فى رمضان المقبل 2019، ومعه كوكبة من النجوم، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.