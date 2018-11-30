هازال كايا نجمة غلاف هذه المجلة العالمية! – بالصورة

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متابعة بتجــــــــــــــرد: تتصدّر النجمة التركية الشهيرة هازال كايا غلاف مجلة “ماري كلير” في عددها الجديد لهذا الشهر بجلسة تصوير جديدة.
وظهرت هازال كايا في جلسة التصوير الخاصة بالمجلة بإطلالة لافتة أضفت عليها مزيدًا من الجمال والأناقة، خاصة أنها من الفنانات التركيات المعروفات باهتمامهن بالموضة والأناقة.
ومن المعروف أن هازال كايا هي واحدة من أشهر نجمات تركيا، وهي معروفة في العالم العربي باسم “فريحة” أو “نهال” إحدى بطلات مسلسل “العشق الممنوع”.
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