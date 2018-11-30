نتفليكس تتخذ قرارًا حسامًا بشأن Daredevil

متابعة الخليج 365: قررت شبكة “نتفليكس” عدم تقديم أجزاء جديدة من مسلسل Daredevil الشهير بعد اليوم.

وكانت “نتفليكس” قد طرحت الجزء الثالث من العمل في شهر تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي وحقق نسب مشاهدة لا بأس بها مقارنةً بالمسلسلات الأخرى المعروضة عبر الشبكة.

وتدور أحداث المسلسل حول المحامي الكفيف “مات موردوك”، الذي يملك حواسًا محسنة اكتسبها عندما أصبح أعمى في صغره لمحاربة الجريمة في الليل بشوارع حي هيلز كيشتن في مدينة نيويورك، وهو على شكل البطل الخارق “ديرديفل”.

يذكر أن المسلسل مستوحى من شخصية القصص المصورة التي تحمل نفس الاسم، وهو نشر شركة “مارفل كومكس”.