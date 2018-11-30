نيكول سابا تعرب عن استغرابها والسبب: كورتني كارداشيان – بالصورة

متابعة الخليج 365: أعربت النجمة اللبنانية نيكول سابا عن استغرابها من درجة الجرأة التي تعتمدها نجمات الغرب في جلساتهن التصويرية.

ونشرت نيكول سابا عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” صورة لنجمة تلفزيون الواقع الشهيرة كورتني كارداشيان من أحدث جلساتها التصويرية، ظهرت فيها عارية بالكامل.

وأشارت نيكول سابا في تعليقها على الصورة إلى أن بعض نجمات الغرب اجتزن كل الحدود في صورهن وهو ما ضيّق قدرة غيرهن وتحديدًا نجمات العرب على الإبتكار في تقديم أفكار تحمل بعض الجرأة فكتبت: “إذا هلقد صار السقف عالي شو بعد بدنا نفكر نقدّم تنتصوّر ونعمل فوتوشوت حلو وشوي جريء!! ولوين واصلين بهيك حالة يا ترى بالتصوير! (هيدي كورتني كارداشيان)”.

على صعيد آخر، تنشغل نيكول سابا خلال الفترة الراهنة بالتحضير لمشاريع فنية عدّة ومنها أغنية جديدة من المقرر أن تبصر النور قريبًا.