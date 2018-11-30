لليوم العاشر على التوالي.. أدهم نابلسي في الصدارة!

متابعة الخليج 365: يحتلّ النجم الأردني أدهم نابلسي لليوم العاشر على التوالي المرتبة الأولى عبر موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. ويحافظ فيديو كليب أدهم الجديد “هو الحب” على المرتبة الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا Trending عبر موقع الفيديوهات الأشهر في العالم. وحقق الكليب ملايين المشاهدات عبر قناة أدهم نابلسي الرسمية حيث ناهز الـ10 ملايين مشاهدة بهذه الفترة القصيرة جدًا. الجدير ذكره أن أغنية “هو الحب” من ألحان أدهم نابلسي نفسه، كلمات علي المولى وتوزيع عمر صبّاغ، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج بهاء خدّاج وتم تصويره بتقنيات عالية وسط فكرة مميّزة تعكس موضوع الأغنية الذي يتناول فيها أدهم جنون الحبّ. لمشاهدة فيديو كليب “هو الحب”:

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