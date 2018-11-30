أحلام تكشف كواليس اليوم الوطني 47 لدولة الإمارات وهذه رسالتها لـ”بنات وعيال” بلدها

متابعة الخليج 365: كشفت النجمة الإماراتية أحلام عن كواليس البروفات الخاصة بحفلها المنتظر ضمن احتفالات اليوم الوطني 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت أحلام عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي صورًا من البروفات وبتعليقها عليها وجهت رسالة خاصة إلى عيال وبنات بلدها والجمهور الخليجي في الإمارات وكتبت: “بروفاتنا ليوم السبت باذن الله مع المايستروا الكبير الامير امير عبدالمجيد مع فرقتي الموسيقيه انتظركم بنات بلادي عيال بلادي انتظركم جمهوري من كل الخليج والوطن العربي في الامارات دبي الساعه الثامنه مساءً لنحتفل باليوم الوطني ال ٤٧ اليوم الوطني 47”.

ومن المقرر أن تحيي أحلام هذه المناسبة المميزة يوم 1 كانون الثاني/ديسمبر المقبل في حديقة البرج بمدينة دبي ومباشرةً على شاشة “ام بي سي”.

على صعيد آخر، تحصد أحلام خلال الفترة الراهنة نجاح أغنيتها الجديدة “إحلف” التي طرحتها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناتها الشخصية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.