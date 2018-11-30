زين مالك يتيح الطلب على ألبومه الجديد.. شاهد البرومو الترويجي للعمل

متابعة بتجـــــــــــــرد: طرح النجم العالمي زين مالك ألبومه الجديد Icarus/Falls للطلب المسبق عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وأطلق زين مالك البرومو الخاص بالعمل عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث حقق الفيديو ما يقارب المليون مشاهدة بعد ساعات قصيرة عبر حسابه على “إنستجرام”.

ألبوم زين مالك الجديد يتضمن 27 أغنية جديدة انشغل طيلة الفترة الماضية بتسجيلها والعمل عليها، على أن تحمل مفاجآت لجمهوره من حيث مواضيعها التي تتناول بعضها مراحل من حياته والظروف التي مرّة بها في طريقه إلى عالم الشهرة والنجومية.

الجدير ذكره أن آخر أعمال زين مالك الغنائية كانت أغنية Fingers التي أطلقها مؤخرًا وحققت أكثر من 10 ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

لمشاهدة البرومو الترويجي للعمل: