صورة لجوليا بطرس في مراهقتها.. هل كانت شبيهة سيلينا غوميز؟

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متابعة الخليج 365: انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة للفنانة اللبنانية جوليا بطرس في مراهقتها.
وقد لفت ناشطون إلكترونيون إلى أن شبهًا كبيرًا كان يجمع بين جوليا بطرس والنجمة الأميركية سيلينا غوميز، وأكدوا ذلك بالمقارنة بين صورة الفنانتين.
وأرفق أحد المعلقين الصورة بتعليقٍ جاء فيه: “لما جوليا بطرس كانت شبه سيلينا غوميز”.
شاهدوا الصورة وشاركونا آراءكم: هل جوليا بطرس تشبه سيلينا غوميز فعلاً؟
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