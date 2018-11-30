صراع انجلينا جولي وبراد بيت على حضانة الاولاد مستمرة

طلب كل من النجمين العالميين براد بيت وانجلينا جولي المزيد من المؤقت لانهاء اجراءات حضانة الاولاد، حيث اتفقا على الجلوس منفردين مع قاضي المحكمة وهو John Ouderkirk للتفاهم في أمر الحضانة قبل تنفيذ إجراءات الطلاق النهائية.

ومن المقرر ان تبدأ محاكمة الحضانة الخاصة بالاطفال الستة، على انفراد وبرئاسة “اودركيرك” في 4 كانون الاول/ديسمبر ، لأجل الوصول إلى تسوية في هذا الموضوع حتى 30 حزيران/يونيو 2019.

ويحاول “براد” ان يكسب احقية الحضانة حيث قام بتجهيز المنزل الذي اشتراه عام 1994 من خلال توسيعه وتحويله الى مكان مناسب للاطفال. فأصبح يضم مسبحاً ومكاناً مخصصا للتزلج وغيرها الكثير من الالعاب.

اما منزل انجلينا التي اشترته العام الماضي، فالواضح من الصورة التي يتم تداولها انه لا يتضمن على اي وسائل ترفيهية للاطفال.