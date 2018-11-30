شكرا لقرائتكم خبر عن فرحًا بشىء ما.. تانيا صالح أول سهرات مهرجان بيروت أند بيوند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة اللبنانية تانيا صالح لمفاجأة جمهورها اللبناني بحفل غنائي ساهر على مسرح "بيروت ستيشن" فى قلب العاصمة بيروت، وذلك فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل.

وتضع تانيا بهذه الإطلالة الخاطفة بصمتها الغنائية فى افتتاح النسخة السادسة من فعاليات مهرجان بيروت أند بيوند الموسيقى الدولى، أحد أقدم المهرجانات الموسيقية في لبنان المهتمة بتسليط الضوء على نوعية الموسيقى البديلة بالعالم العربي وأوروبا، ويضم هذا العام أكثر من 11 حفلة مختلف على مدار أربعة أيام، تضم تجارب غنائية من مصر ولبنان وإسبانيا والنرويج، أبرزها التونسي عماد عليبي ومشروعه الجديد فريجيا، والثلاثي مريم صال وموريس لوقا وتامر أبو غزالة، وتقدم خلالها توليفة غنائية من ألبومها الأخير "تقاطع"، أبرزها "فرحًا بشئ ما" و"ليس فى الغابات عدل".

تانيا صالح مطربة وكاتبة أغاني وفنانة تشكيلية لبنانية معاصرة، انطلقت فى رحلتها الموسيقية منذ التسعينات، وتجسد عبر رؤياها الفنية واقع الاضطراب الاجتماعي والسياسى اللبنانى والعربى بشكل عام، تعتبر أيقونة للفن المعاصر اللبناني، وتقدم مزيجًا سماعيًا بين الطرب والموال والدبكة في الموسيقى العربية التقليدية، بلمسات من العصرية من موسيقى الروك والجاز والموسيقى الإلكترونية، وأطلت مؤخرًا بألبومها الجديد "تقاطع"، والذي تقدم خلاله تجربة فنية مختلفة تمزج بين عشقها للفنون التشكيلية والغناء مع إحياء الموروث العربى للجيل الجديد فى دستة أغاني، منها لروائع محمود درويش ونزار قبانى وصلاح جاهين ومعظمها من تلحينها، ويعيدها الألبوم للساحة بعد 3 سنوات عن ألبومها الأخير "شوية صور".