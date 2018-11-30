شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وصلة رقص لفيفى عبده فى فرح شروق صلاح عبد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم أمس الخميس حفل زفاف شروق ابنة النجم الكبير صلاح عبد الله بحضور عدد كبير من نجوم الفن وكان ضمن الحضور من نجوم الفن تامر حسنى و أحمد السقا ومحمد عادل امام، وشهد حفل الزفاف وصلة رقص بين النجمة فيفى عبده، ونجمى مسرح مصر محمد أنور ومصطفى خاطر.

كما حضر الزفاف كل من خالد زكى وأحمد آدم و المخرج رامي عادل إمام وفتحي عبد الوهاب والمخرج أحمد شفيق وهاني رمزي وحرمه وأحمد فهمى وخطيبته هنا الزاهد ودينا فؤاد والمنتج محمد فوزي وحرمه وفاء عامر وشريف سلامة وحرمه داليا مصطفي والاستايلست عماد عبد آلله ومنال سلامة وإنجي علي ولقاء سويدان وسهر الصايغ وهبة مجدي ونسرين أمين و منة فضالى و محمد رياض وحرمه رانيا محمود ياسين وعمرو محمود ياسين، ومن نجوم مسرح مصر علي ربيع وبسيط.



على ربيع وصلاح عبد الله وفيفى عبده