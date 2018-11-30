الصفحة الرئيسية فن شاهدوا.. غضب كويتي من لجين عمران بسبب رغد صدام حسين

شاركت الإعلامية لجين عمران مقاطع فيدية قصيرة عبر حسابها الشخصي على “سناب شات” أظهرت فيها كتاباً أهدتها إياه رغد صدام حسين، وهو لابنتها حرير حسين كامل واسمه

“حفيدة صدّام”. وظهرت لجين وهي تقرأ الإهداء الذي أرسلتها رغد وهو: “الأخت العزيزة لجين.. أهديك كتاب ابنتي حرير أتمنى لك قراءة ممتعة رغم صعوبة بعض الأماكن.. محبتي وتقديري.. رغد صدام حسين”. وعلقت عمران على الغهداء بالقوا: “وصلتني للتو هدية من جمهورية العراق العظيم من صديقة عزيزة وغالية كثيرًا على قلبي”. وتابعت: “حبيبتي رغد مشكورة كثير على الكتاب الذي لطالما انتظرته وأخبرتيني عنه أنت وحرير، واشتقت لك كثير واشتقت لشوفتكم وجلستكم”. وأضافت: “راح أقرا أكيد وكلي حماس، الله يوفقها إن شاءا لله وين ما كانت، ويخليلك احبابك ويخليك لهم، وأنتظر أن نرجع ونتلاقى كما تعودنا على خير بقلب كبير مليان حب وسلام”.



وبعد ساعات من نشر لجين لهذه الفيديوهات عبر الشعب الكويتي عن عضبه ونشرت الإعلامية مي العيدان فيديو لجين عمران وعلقت عليه بالقول: “لجين عمران منزله بسنابها فرحانه ان صديقتها حفيدة صدام حرير حسين كامل وابنة رغد وتقول تعتز بصداقتها اشوي اشوي بتقول الله يرحم صدام عموما”.

وحذَّرت العيدان لجين عمران قائلة: “عزي اللي تعزينه بس لا تجين الكويت اللي جدها سفك دماء الكويتيين و يتم عائلاتنا وانتهك اعراضنا وشتم الملك فهد رحمة الله عليه وضرب السعوديه بلدك بالصواريخ بس شنقول غير حسبي الله و نعم الوكيل عليه و عليها وكل كل إنسان يناصر ظالم”.

بدورها، هاجمت الكاتبة الكويتية فجر السعيد الإعلامية السعودية واصفة إياها بـ “الفاشنستا”، وقالت في تغريدة لها: ” قبل لا انام .. تذكرت شي … نصيحه شخصيه للفاشنيستا #لجين_عمران لا تفكرين تزورين الكويت أبداً”.