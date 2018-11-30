نجيب ساويرس عن فستان رانيا يوسف: “صحوني لما فلسطين تبقى دولة”

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كتب امير فتحي في الجمعة 30 نوفنبر 2018 09:46 صباحاً -
نجيب ساويرس
سخر الملياردير المصري نجيب ساويرس، من كثرة التغريدات حول فستان الفنانة رانيا يوسف، الذي ظهرت به خلال حضورها ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 40 .
وقال نجيب ساويرس:”مكانش فستان ده .. بتاع رانيا يوسف خلاص التايم لاينً اتحجز .. صحونى لما فلسطين تبقى دولة و ترامب يتصالح مع الصين و كوريا الشمالية… و الأهلى ياخد الدورى”.
وكانت قد فاجأت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها بإطلالة جديدة و غريبة فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ، حيث ارتدت فستان أشبه بالمايوه الكات وعليه طبقة من التل المطرز إلى آخره.
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