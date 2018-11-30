كتب امير فتحي في الجمعة 30 نوفنبر 2018 09:46 صباحاً -

شاهدوا.. فيفي عبده تغضب جمهورها بظهور مثير وغير مناسبة لسنها

أثارت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده الجدل مجددًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو وصورًا مثيرة تظهر مساحات كبيرة من جسدها، على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستغرام”.



ونشرت فيفي عبده، التي تبلغ من العمر 65 عامًا، فيديو وصورًا لها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” أثارت استهجان وغضب جمهورها.

وتعرضت فيفي عبده للهجوم من قبل جمهورها ومتابعيها؛ بسبب ارتدائها ملابس مثيرة، وغير مناسبة لمن في سنها.

وقال معلق: “الأم المثالية البطل.. الله يستر على اختيارات اللي عاملات حالهن صبايا”.

وشاركت الفنانة المصرية جمهورها ومتابعيها بمقطع فيديو، خلال الفترة الأخيرة، قدمت خلاله وصلة رقص على أنغام أغنية “ما أروعك” للفنان الكويتي نبيل شعيل، وأرفقته بتعليق قائلة:”من مصر أم الدنيا كل سنة ومطرب الكويت نبيل شعيل طيب، وعقبال مليون سنة.. بحبكم أوي وخمسة إمواه”.

يذكر أن فيفي عبده أثارت جدلًا واسعًا عقب ظهورها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأربعين، حيث وصف كثيرون إطلالتها بـ”الكارثية”، إذ ارتدت فستانًا ذهبي اللون، أظهر عيوب جسدها.