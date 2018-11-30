مشادة كلامية حادة بين يسرا والهام شاهين.. والاخيرة توضّح

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Nov 30, 2018
نفت الممثلة الهام شاهين وقوع اي خلاف بينها وبين الممثلة يسرا وذلك على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.
وفي التفاصيل، انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر يسرا والهام شاهين وقد وقع بينهما مشادة كلامية حادة على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي.
فأكدت “شاهين”لـ “ذا انسايدر” ان يسرا حبيبة قلبها ولا صحة لوجود اي خلاف بينهما. وقالت “عمرنا ما يحصل بيننا مشاكل”.
وتابعت الهام كاشفة ان الحديث بيننا حينها بسبب اعتذار يسرا عن حضور حفل عيد ميلادها بسبب سفرها خارج مصر.
نشير ان علاقة صداقة قوية تربط الهام شاهين بـ يسرا منذ سنوات طويلة.
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