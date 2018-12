شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات ضعيفة لفيلم The Nutcracker and the Four Realms فى أول شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم The Nutcracker and the Four Realms إيرادات وصلت إلى 130 مليون دولار عالميًا، حيث طرح الفيلم يوم 2 نوفمبر الماضى. وانقسمت إيرادات الفيلم بين 50 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وعالميًا حقق 80 مليون دولار. وشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من نجوم هوليوود من أبرزهم كيرا نايتلى وهيلا نميران ومورجان فريمان وجاك وايتهول وإيلى بامبر وميرندا هارت وغيرهم. تدول الأحداث فى عالم خيالى حيث تقابل فتاة عصابة من الفئران، وحكام يحكمون ثلاث عوالم مختلفة من أرض الثلوج، وأرض الزهور، وأرض الحلوى.

