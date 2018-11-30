عبير صبري بدأت تصوير الجزء الثاني من "البيت الكبير"

صرّحت الفنانة عبير صبري بأنها سعيدة بالعمل في مسلسل "البيت الكبير" الجزء الثاني لما يناقشه من قضايا مهمة، إذ يناقش مسلسل الميراث الخاص بالمرأة وهو مسلسل يعرض مرآة المجتمع وما يحدث فيه حاليا، موضحة أن دور الفن هو عرض المشكلة وإيجاد حل لها، وهذا ما يفعله المسلسل، مشيرة إلى أنها بالفعل بدأت تصوير أحداث الجزء الثاني التي انضمت له مع أبطال الجزء الأول.

السينما

وأضافت عبير صبري، خلال حديث خاص لها إلى "العرب اليوم"، أن السينما حياتها وانتهت مؤخرا من تصوير فيلم "زنزانة 7" مع نضال الشافعي وأحمد زاهر، موضحة أنها كانت في انتظار نص جيد تستطيع من خلاله تقديم شيء جديد في السينما، مشيرة إلى أنها راضية عن كل ما قدمته فيها وبخاصة أنها ممثلة استطاعت أن تقدمها السينما بشكل جيد من خلال فيلم "الناجون من النار" الذي ناقش مجموعة من القضايا وأهمها قضية التطرف.

مصطلحات السينما

وتحدّثت عن رأيها في تصنيف السينما قائلة إنها ترفض مصطلح السينما النظيفة وغير النظيفة، مؤكدة أن الممثلين في مصر يقدمون فنا وأنها سعيدة بالنشاط السينمائي الموجود حاليا مؤكدة أن هناك موسما جديدا بالنسبة إلى الأفلام، وبشأن وجود الموسم الدرامي الذي بدأ واضحا طوال العام وليس في رمضان فقط قالت إن هذا مناخ صحي وشيء جيد ووجود الموسم الدرامي طوال العام أثبت للجميع أن مصر ما زالت هي رائدة الدراما في الشرق الأوسط، متمنية عودة قطاع الإنتاج بالتلفزيون المصري للإنتاج مرة أخرى، وعن البحث عن العرض في رمضان قالت عبير صبري إن العمل الجيد يلفت الأنظار مشيرة إلى أن مسلسل "الطوفان" الذي قامت بالاشتراك في بطولته نال مشاهدة عالية وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية سواء في مصر والمغرب، موضحة أن العام الماضي شهد طفرة حقيقية في صناعة الدراما وهذا العام أيضا حيث نجد الكثير من المسلسلات التي نالت نجاحات كبيرة منها "اختيار إجباري" الذي ناقش مشاكل الفتيات وهن في سن المراهقة، ومسلسل "الأب الروحي" بجزأيه.

المهرجانات

وقالت عبير صبري إن المهرجانات تفيد لأننا نتطلع على الثقافات المتعددة ومعرفة الفنان للكثير من التكنيك الحديث الذي وصل إليه السينما، وعن قضاء وقت فراغها قالت إنها تحب بيتها كثيرا وتقضي معظم الوقت مع زوجها الذي تشعر أنها تعيش أسعد أيام حياتها وهي معه.