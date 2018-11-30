شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف: المهرجانات تتيح فرصة مشاهدة أفلام مختلف الدول والقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة رانيا يوسف، أنها تحرص دائمًا على مشاهدة الأفلام المعروضة فى المهرجانات المختلفة، موضحة أن المهرجانات دائمًا فرصة لأى فنان أو فنانة من أجل مشاهدة ثقافات مختلفة والاضطلاع على أعمال الخارج.



رانيا يوسف

وأشارت رانيا يوسف لـ"الخليج 365" إلى أن قنوات الأفلام الأجنبية على التليفزيون ليست كافية من أجل مشاهدة الأفلام الأجنبية لأنها تعرض الأمريكى فقط، لافتة أن فى المهرجانات هناك فرصة أن تشاهد أفلام أفريقيا وآسيا ومن مختلف الدول الأوروبية وأيضًا الأمريكية وذلك لا تستطيع متابعته فى على القنوات أو فى السينمات المصرية.



النجمة رانيا يوسف

وتعيش رانيا يوسف حاليًا حالة من السعادة الكبيرة بسبب النجاح المميز الذى يحققه مسلسلها "كأنه امبارح" ويحظى بمشاهدة جيدة، ويشارك فى بطولة العمل الى جانب رانيا يوسف، أحمد وفيق، وفاء صادق، أحمد خليل، محسن منصور، إسلام جمال، محمد الشرنوبى، محمد سليمان، هدى المفتى، ومجموعة من الشباب وتأليف ورشة تحت إشراف مريم نعوم وإخراج حاتم على وأكرم فريد.



رانيا يوسف