شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أولى اللقطات من رقص نجوم الفن فى فرح ابنة الفنان صلاح عبد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان صلاح عبد الله، برفقة العديد من نجوم الفن بحفل زفاف ابنته شروق على رجل الأعمال عمرو فتحى أباظة، الذى أقيم فى أحد الفنادق القاهرة الجديدة.

وشارك العديد من الفنانين الصور والفيديوهات لرقصهم خلال حضورهم حفل الزفاف، عبر حساباتهم على السوشيال ميديا.

كان ضمن الحضور من نجوم الفن تامر حسنى و أحمد السقا وخالد زكى وأحمد آدم و المخرج رامي عادل إمام ومحمد عادل إمام وفتحي عبد الوهاب والمخرج أحمد شفيق وهاني رمزي وحرمه وفيفي عبده وأحمد فهمى وخطيبته هنا الزاهد ودينا فؤاد والمنتج محمد فوزي وحرمه وفاء عامر وشريف سلامة وحرمه داليا مصطفي والاستايلست عماد عبد آلله ومنال سلامة وإنجي علي ولقاء سويدان وسهر الصايغ وهبة مجدي ونسرين أمين و منة فضالى و محمد رياض وحرمه رانيا محمود ياسين وعمرو محمود ياسين، ومن نجوم مسرح مصر علي ربيع و مصطفي خاطر ومحمد أنور وبسيط.

وحضر أيضا، الفنان سليمان عيد ومي كساب وهبة عبد الحكيم والمحامي بالنقض أشرف عبد العزيز وحرمه وهاني رمزى، وغيرهم من أصدقاء العروسين