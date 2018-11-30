خاص الفن- حسام علي مخرجاً لمسلسل ياسمين عبد العزيز "الملكة" في رمضان المقبلخاص الفن- أحد الأصدقاء...

ميرنا وليد - بيروت - وقع اختيار صناع مسلسل "​الملكة​" للممثلة ​ياسمين عبد العزيز​ على المخرج ​حسام علي​ لتولي مسؤولية اخراج العمل الذى تكتبه ورشة من المؤلفين بقيادة أمين جمال، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وجاء اختيار حسام علي مخرجاً للمسلسل بعد فترة من البحث والانتظار طوال الفترة الماضية، الا أنه تم اقناع حسام علي بتولي مسؤولية "الملكة" بعدما كان مرشحاً لاخراج مسلسل الممثل مصطفى خاطر مع نفس الشركة المنتجة، والمقرر عرضه أيضاً في شهر رمضان المقبل.

يذكر أن حسام علي قدم مسلسل "​الرحلة​" في شهر رمضان الماضي، من بطولة ​باسل خياط​، ريهام عبد الغفور، ​وليد فواز​، ​حنان مطاوع​، مي سليم، ثراء جبيل، محمود حجازي، إسلام جمال محمد مهران، قصة نور شيشكلي، سيناريو وحوار عمرو الدالي وأحمد وائل.