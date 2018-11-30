خاص الفن- أحد الأصدقاء المقربين من فيروز ينفي خبر وفاتها

ميرنا وليد - بيروت - بعد انتشار خبر وفاة سفيرتنا الى النجوم ​فيروز​ مجددا، وتلقينا العديد من الاتصالات من مصر وفرنسا وتونس وغيرها من البلدان للإستفسار حول حقيقة الخبر، تواصل موقع "الفن" مع احد الأصدقاء المقربين من السيدة فيروز، والذي اكد لنا انها لازالت على قيد الحياة، وهي مستاءة جدا من هذه الشائعة التي تنتشر بين فترة وأخرى.

واللافت هو أن خبر وفاة فيروز يعود كل فترة، وهذه المرّة بعد أيام من إحتفالنا بعيد ميلادها.

من موقع "الفن" نتمنى للسيدة فيروز طول العمر والصحة، فهي صاحبة الصوت الرائع والآسر الذي ينقلنا الى عالم ثانٍ.