خاص بالصور- ريم الشريف ورواد وإيان يجتمعون في سهرة واحدة ليطلقوا أغنياتهم الجديدة

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ميرنا وليد - بيروت - أعلنت شركة Artist Lab المنشأة حديثًا، والتي تعنى بإدارة شؤون الفنانين، عن انطلاقها رسميًّا مع ثلاثة فنانين هم ريم الشريف، رواد وإيان وذلك في حفل عشاء أقيم في أحد الفنادق في بيروت، كشف خلاله الفنانون الثلاثة عن آخر أعمالھم وحفلاتھم وتفاصیل تعاملھم مع الشركة التي خصصت لكل واحد منهم أغنية خاصة. وإستھل الحفل بكلمة ترحیب بالصحافة والإعلام من الاعلامية ريما رحمة.
وأشار السيد ميشال حايك إلى أن "artist lab ولدت من رحم شركة "double eight production" لإطلاق ثلاثة فنانين هم ريم الشريف ورواد وإيان. وأضاف "نتوقع أن نضم أكثر من 25 فناناً الى شركتنا للتعامل معنا وإيصالهم الى النجومية بإنتاج جيّد وإشراكهم في حفلات double eight الكبيرة الى جانب فنانين كبار".
وأكّد مدير شركة Artist Lab المخرج بلال أسعد أنّ إدارة اعمال الفنانين هي فنّ كبير بحدّ ذاته، فنّ يحتاج الى التفكير، التخطيط والابداع للوصول الى النجاح. لافتاً الى ضرورة دعم مواهب الفنانين بالتساوي، من خلال فريق عمل ومستشارين من جميع الاختصاصات المساهمة في نجاح الفنان.
وأطلقت الفنانة ريم الشريف الحائزة على الميدالية الذهبية عن فئة الاغنیة الطربیة الكلاسیكیة في استديو الفنّ، اغنیتھا الجديدة "صدمني بشي"، من كلمات الشاعر علي المولى وألحان جيمي ياسين.
وأطلّ الفنان رواد على الحضور بأغنية "دوا قلبي" من كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع عمر صباغ. وعبّر عن سعادته في هذا التعاون، آملا أن تنال الأغنية إعجاب المستمعين.
وختم الفنان إيان الذي يغني بالفرنسية، الإيطالية والاسبانية، بأوّل أغنية خاصة بعنوان " نيّالو قلبي" من كلمات علي المولى وألحان محمود عيد وتوزيع عمر صباغ. وتمنى أن تنال إعجاب الحضور والمستمعين، واعداً بأعمال مقبلة ستكون عند حسن ظنّهم.
وإستمتع الحاضرون بالحفل وشربوا نخب الفنانين ريم ورواد وإيان، متمنين لهم النجاح في مسيرتهم الفنية المقبلة.
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