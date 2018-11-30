ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن اليومي، هو نشرة يومية سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية، واخترنا لكم اليوم الأخبار التالية:
طلال سلامة يُفجع بوفاة إبنه.. بعد غيبوبة دامت 8 سنوات.
إلقاء القبض على قاتلي غافين فورد في لبنان.
هذا ما جمع نادين نسيب نجيم وريهانا.
بعد أسابيع على إختفائها.. حنان الخضرتعود فهل ألغت زفافها؟
كاثرين زيتا جونز: سر نجاح زواجها هو ممارستها الجنس مع رجال آخرين.
شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الفن: طلال سلامة يفجع بوفاة إبنه وهذا ما جمع نادين نسيب نجيم وريهاناهنادي الكندري خلعت الحجاب... على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة الفنية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة الفنية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .