موجز الفن: طلال سلامة يفجع بوفاة إبنه وهذا ما جمع نادين نسيب نجيم وريهاناهنادي الكندري خلعت الحجاب...

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن اليومي، هو نشرة يومية سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية، واخترنا لكم اليوم الأخبار التالية:

​طلال سلامة​ يُفجع بوفاة إبنه.. بعد غيبوبة دامت 8 سنوات.

إلقاء القبض على قاتلي ​غافين فورد​ في لبنان.

هذا ما جمع ​نادين نسيب نجيم​ و​ريهانا​.

بعد أسابيع على إختفائها.. ​حنان الخضر​تعود فهل ألغت زفافها؟

​كاثرين زيتا جونز​: سر نجاح زواجها هو ممارستها الجنس مع رجال آخرين.