ديميت أوزدمير بدأت حياتها كراقصة.. وإنتهى بها المطاف حبيبة بطل كل مسلسل لها

ميرنا وليد - بيروت - برعت في أدوار البطولة رغم صغر سنها وإستطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة، خصوصاً أنها عرفت في القالب الرومانسي الكوميدي وأبدعت به. إنها ​ديميت أوزدمير​ بطلة "​رائحة الفراولة​"،"الغرفة 309"، وأخيراً المسلسل الذي يحقق نجاحاً كبيراً "​الطائر المبكر​".

من هي ديميت أوزدمير ؟

ممثلة تلفزيونية وسينمائية تركية من مواليد 26 شباط/فبراير عام 1992 في مدينة كوجالي في ​تركيا​، إشتهرت ديميت أوزدمير في العالم العربي بدرو "أسيل" في مسلسل "رائحة الفراولة". وديميت أوزدمير تركية إلا أن أصول عائلتها من بلغاريا.

حياتها العائلية

ولدت ديميت أوزدمير في بلدة بمحافظة جوجة إيلي. وهي الإبنة الصغرى لعائلة لديها ثلاث فتيات. إنفصل والديها فإنتقلت مع والدتها وشقيقتها الكبرى للعيش في اسطنبول، حيث حظيت بفرصها نحو الشهرة.

كيف بدأت مسيرتها التمثيلية؟

بدأت ديميت أوزدمير حياتها المهنية من خلال المشاركة في فريق رقص المغنية "بانجو"، بعدها شاركت في كليب غنائي مع المطرب مصطفى صندل. وكان مسلسل "سأعطيك سراً" عام 2013 اول تعارف حقيقي بينها وبين الجمهور. عرفت ديميت أوزدمير بشكل أكبر في تركيا والعالم العربي، عندما جسدت شخصية "عالية" في ​الدراما التركية​ الشهيرة "ليث ونورا"، والتي قام ببطولتها النجم ​كيفانش تاتليتوغ​ والنجمة فرح ​زينب عبد الله​. وفي السينما أطلت ديميت أوزدمير عام 2015 بفيلمها الأول "أفي بوعدك".

أما النقلة الحقيقية في حياة ديميت أوزدمير الفنية، هي قيامها بدور البطولة في الدراما التركية الشبابية الشهيرة "رائحة الفراولة"، وجسّدت دور البطولة الى جانب النجم ​يوسف جيم​ والنجم ​إيكين ميرت دايماز​، وقد حقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية جداً في تركيا.

أسرار رشاقتها

تعتبر ديميت أوزدمير من الممثلات اللواتي يتمتعن بقوام جميل، وذلك لأن طولها 170 سم تقريباً أما وزنها لا يتخطى الـ55 كيلوغراماً، إضافة الى ذلك تعمد الى الإهتمام برشاقتها وتمارس الرياضة كثيراً، وتعتبرها موهبتها الأولى أهمها الرقص الذي يساعدها على الحصول على الليونة والرشاقة.

لم تتوقع الوصول الى الشهرة الكبيرة بهذا الوقت القصير

خلال خمس سنوات عمل، قدّمت ديميت أوزدمير الكثير من الأعمال، لكنها مؤخراً قفزت لأدوار بطولة أصبح هو حلمها الوحيد، والإستمرار بالنجاح هدفها، خاصة أنها تقدّر ما وصلت إليه، فهي تصرح أنها لم تكن تحلم بأن تصل لتلك الشهرة سريعاً.

لماذا تخلت عن الرقص وإتجهت للتمثيل؟

رغم حبها للرقص لكنها إختارت التمثيل، وذلك لأن الأول يحتاج الى الكثير من الوقت، وتعتبر أن التمثيل لا يتطلب نفس المجهود والتعب الذي يتطلبه الرقص، لكنها تحب المهنتين كثيراً.

لم تكن مراهقتها سهلة وهذا ما يزعجها في عملها

بدأت ديميت أوزدمير العمل وهي في عمر الـ15 عاماً، لم تتمكن العيش مثل مثيلاتها، كانت تذهب إلى المدرسة بينما أصدقائها يذهبن إلى السينما، فلم تكن مدللة بل ثابرت لتعيش وكانت تكسب لقمة عيشها بعرقها، ولم تتكل كثيراً على أهلها بسبب مواجهتهم ظروف الطلاق، وكان الجو متوتراً.

لكن ديميت أوزدمير تعتبر أن ما عايشته جعلها تقدم أدوارها بشكل أفضل، كما جعلها تقدّم دور إمرأة في سن أكبر منها، ولم يكن دوراً صعباً عليها.

اعترفت في احدى المقابلات أن ما يزعجها في عملها كممثلة المدة الطويلة التي يستغرقه تصوير أي عمل، وبعدها تضطر الى الإبتعاد عن فريق العمل مما يحزنها، وتحتاج وقتاً لكي تخرج من الدور والشخصية التي تقدّمها.

علاقة حب جمعتها مع بطل مسلسلها.. وهل تكرر الأمر مع ​جان يامان​ ؟

بعد مسلسل "رائحة الفراولة" دخلت في علاقة حب مع بطل المسلسل الممثل التركي يوسف جيم، لكنهما انفصلا، ثم ارتبطت بالفنان سيشكين أوزدمير لمدة أربع أشهر وانفصلا. أما اليوم فتدور الإشاعات في فلك إرتباطها ببطل مسلسل "الطائر المبكر" جان يامان، وذلك بعد ان رصدتهما عدسات الكاميرات مع بعض عدة مرات، إلا ان جان يامان نكر الأمر وقال إنهما مجرد صديقين.