هنادي الكندري خلعت الحجاب وبدأت في التمثيل.. وطلّقت مرتين

ميرنا وليد - بيروت - ولدت ​هنادي الكندري​ في 19 آذار/مارس من العام 1987، هي ممثلة ومذيعة كويتية عملت في بدايتها في مجال الصحافة في احدى الصحف، ومن ثم قدّمت برنامج "رايكم شباب" على قناة الراي، وبعدها انتقلت الى مجال التمثيل من خلال مسلسل "مذكرات عائلية" مع إبراهيم الحربي وهدى الخطيب، وحينها استطاعت ان تثبت موهبتها وتنال اعجاب المخرجين.

مشاركات هنادي الكندري الدرامية

شا ركت هنادي الكندري في مسلسل "مجموعة إنسان"، مع سعد الفرج وانتصار الشراح، فضلاً عن مسلسل "حلفت عمري" مع هدى حسين ومريم الصالح.

عام 2013 شاركت هنادي الكندري في مسلسل "مطلقات صغيرات" مع عبد الإمام عبد الله وإبراهيم الزدجالي وأمل العوضي. بالإضافة إلى مسلسل "لن أطلب الطلاق" إلى جانب هدى حسين وإبراهيم الحربي وخالد أمين.

أطلّت هنادي الكندري في مسلسل "صديقات العمر" مع صمود وبثينة الرئيسي وفاطمة الصفي وعرض المسلسل عبر شاشة "إم بي سي". وقدّمت عام 2014 مسلسل "مسكنك يوفي".

هنادي الكندري تخلع الحجاب

عندما دخلت هنادي الكندري مجال التمثيل اتخذت قرارها بخلع الحجاب، وهذا القرار شكّل جدلا كبيرا وصدمة للجمهور.

حياة هنادي الكندري الخاصة

تزوّجت هنادي الكندري للمرة الأولى من والد أبنائها الثلاث عبد اللطيف، عبدالله، يوسف، لكنهما انفصلا بعد ذلك، بعدها تزوجت من الممثل عبد الله بهمن إلا أنها انفصلت عنه في نيسان/أبريل 2013 بعد زواج استمر شهرين، وبعد انفصالها تزوجت المخرج محمد الحداد في آذار/مارس 2014، وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه، أنجبت التوأم "آدم" و"إيفا".

تكريمات هنادي الكندري

عام 2015 نالت جائزة أفضل ممثلة دور أول مناصفة بينها وبين الممثلة صمود من "مهرجان المميزون" عن دورها في مسلسل ذاكرة من ورق.

وعام 2018 حازت على جائزة أفضل ممثلة دور أول والأقوى أداء وتأثيرا بالمشاهد من "مهرجان المميزون" عن دورها في مسلسل التاسع من فبراير

هنادي الكندري تتعرض للإنتقادات

تعرضت هنادي الكندري لانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو تسيء فيه لمواطنها الفنان خالد البريكي، مبررة أنها “تضررت” بسببه على خلفية تصريحات زوجها المخرج محمد الحداد حول "البطيخ" ومعايرة فنانين بمهنهم السابقة.

وكتبت الكندري عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "حلو وايد جميل ، بس إنت ما عرفت ولا عملت حساب، إنك مارح تضر شخص، إنت راح تضر ناس وايد، ومنهم إختك هنادي، فيه ناس وايد مجهولين، انضريت بسمعتي باسمي (..) وبشرفي من باب موضوع الرقية، وهذا الشي ما اعتقد ترضاه على أهلك، انت غلطت اليوم إنت ريال كبير بالعمر".

مصالحة هنادي الكندري و​مي العيدان​

وقع خلاف بين مي العيدان وهنادي الكندري، بسبب ما قالته الأولى، عن أنّها هي التي تنفق على زوجها، ولذلك قام بالزواج منها.

وبعد الكثير من الأخذ والردّ بادرت العيدان بالصلحة، اذ انها نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه: "أنا اليوم اتصالحت مع الفنانة هنادي الكندري.. أنا كنت رايحة اللوكيشن وأدري إن هنادي موجودة.. وأنا أمانة ما شفتها قبل اليوم يمكن اختلفنا في أشياء لكن كان يعز عليا انه إحنا بنات الكويت مهما كنا اختلفنا أنا من صوبي هي من صوبها ما في شيء يسوى".

وتابعتْ: "الخلاف بينا مادش فيه أعراض أو أرزاق.. وأي شيء غير هل شغلتين أنا أتصالح مع الكل وأنا اللي أمد إيدي للمصالحة".

وأوضحتْ: "وأنا اليوم اللي مديت إيدي للصلح مع هنادي.. لأني أنا أكبر منها في العمر والكبير هو اللي يبتدي.. والخلاف بقالو أكتر من سنة على شي ما بيستاهل وأنا ما بحب إني في يوم أندم على خلاف ما بيستاهل وأنا كبرته".