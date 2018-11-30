طرابلس تستعد للاجواء الميلادية في مهرجان "Tripoli Christmas Wonderland"

ميرنا وليد - بيروت - برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري، عقد تجمع "إنماء لبنان" مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة للإعلان عن مهرجان "​Tripoli Christmas Wonderland​"، في ​معرض رشيد كرامي الدولي​.

سيتم إفتتاح المهرجان الميلادي في ١٤ كانون الاول ٢٠١٨ باضاءة شجرة العيد المميزة ويستمر لغاية ٢٣ كانون الاول ٢٠١٨.

بداية ، كانت كلمة لرئيسة لجنة المهرجان ، ​هلا عبيد​ التي تمنت على جميع اللبنانيين المشاركة في اضاءة الشجرة والقدوم الى طرابلس للاحتفال مع اهل طرابلس بفرحة العيد واضافت:"بالرغم من كل الظروف القاتمة، ما زالت طرابلس منارة الفرح وستبقى مضاءة دائما ، واشارت ان المعرض يخصص اجنحة خاصة بالجمعيات الاهلية "

ثم شرح رئيس "تجمع إنماء طرابلس " ​جوني نحاس​ فكرة المهرجان واهدافه الانمائية مشددا على طرابلس الحاضنة للجميع وتنتظر الجميع في شهر الاعياد.وقدم الشكر للرئيسين الحريري وميقاتي على دعمهما والى مركز الصفدي وكل الداعمين من دون استثناء لنجاح هذا المهرجان .

اخيرا ، عرضت المديرة التنفيذية للتجمع ​جنان عبد​ تفاصيل النشاطات المميزة الى جانب سوق المأكولات المنوع والمستمر من ١٤ لغاية ٢٣ كانون الاول موضحتا ان كل النشاطات مجانية .