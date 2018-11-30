مهرجان أجيال السينمائي 6 يفتتح فعالياته بحضور نجوم خليجيين وعالميين

ميرنا وليد - بيروت - الموعد المنتظر سنوياً لعشاق وصنّاع السينما شهدته العصمة القطرية الدوحة أمس مع افتتاح الدورة السادسة من ​مهرجان أجيال السينمائي​، المنبثق من مؤسسة الدوحة للأفلام، والتي ستستمر من 28 الحالي ولغاية 3 كانون الأول المقبل، وذلك في الحي الثقافي كتارا.

بدأ الاحتفال عند الساعة الخامسة والنصف مساء مع مراسم السجادة الحمراء التي حفلت بالوجوه الرسمية، وفي مقدمتهم عضو مجلس إدارة مؤسسة الدوحة للأفلام سعادة الشيخ ثاني ​بن حمد آل ثاني​ وسعادة السيد عيسى بن محمد المهندي. في حين غصّت المراسم بتوافد حشد كبير من النجوم القطريين ​علي عبد الستار​، فالح فايز، سعد بورشيد، وأحمد المعاضيد، والخليجيين ​شعيب راشد​، صالح زعل، ​محمد الحملي​، ​منى شداد​، و​ابراهيم دشتي​، إلى جانب الممثلة العالمية ​إيفانجلين ليلي​، والنجوم الأتراك ​إنجين ألتان دوزياتان​، ​بولنت إنال​، و​توبا أونسال​ وغيرهم من النجوم من كافة أنحاء العالم.

وبُعيد انتهاء مراسم السجادة الحمراء، توجه المدعوون نحو دار الأوبرا ومسرح الدراما حيث افتتحت الدورة رسمياً مع عرض فيلم "ملاعب الحرية" للمخرجة ​نزيهة عريبي​ والذي تمّ ترشيحه لجائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان ستوكهولم السينمائي 2018. يروي الفيلم قصة ثلاثة نساء شجاعات وجهودهن في تأسيس فريق كرة قدم في حقبة ما بعد الثورة في ليبيا، على الرغم من انزلاق البلد نحو حرب أهلية. وقد تخللت افتتاحية الدورة تحية تقدير لروح الفنان الراحل ​عبد العزيز جاسم​، وتمّ الإعلان عن تدشين "جائزة عبد العزيز جاسم لأفضل ممثل" وستقدّم ضمن جوائز برنامج "صنع في قطر" التي سيشهدها المهرجان ضمن فعالياته المقبلة.

وعلى هامش حفل الافتتاح، تحدثت السيدة ​فاطمة الرميحي​، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للافلام ومديرة مهرجان أجيال السينمائي، عن أهمية المهرجان ومكانته الثابتة في المشهد الثقافي في قطر والمنطقة حيث يشكل قوة دافعة لتقديم أعمال المواهب الشابة والمخضرمة وعرضها لشريحة واسعة من الجمهور والمشاهدين. وأضافت: "يعيد المهرجان إحياء روح السينما من خلال إعادة الناس إلى الأسس المشتركة التي قامت عليها وذلك من خلال القصص التي تعبّر عن تطلعاتهم وآمالهم". وختمت الرميحي حديثها بالقول: "مهرجان أجيال السينمائي يعكس شعار هذا العام وهو "صوت الأجيال"، فيوفّر فضاءً رحباً للتأكيد على مدى تأثير أصواتنا والمسؤولية التي يجب أن نتحلى بها، ومرآة لرؤية قيادتنا الحكيمة ورسالة مؤسسة الدوحة للأفلام في التركيز على قيم الانفتاح والحوار واحترام الآخرين والتنوّع الثري".

والجدير بالذكر أن مهرجان أجيال السينمائي هو احتفال سنوي بالأفلام يجمع الناس من مختلف الأعمار لمشاهدة العروض والمشاركة في الفعاليات التي تلهم التفاعل الإبداعي وتحفّز الحوار حول السينما. ويعرض المهرجان هذا العام 81 فيلماً من 36 بلداً تظهر تأثير الأفلام في تغيير المفاهيم وتكوين الأفكار المبتكرة.

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