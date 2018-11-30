سما المصري: “انا طلعت محجبة بالنسبة لرانيا يوسف”

كتب امير فتحي في الجمعة 30 نوفنبر 2018 07:58 صباحاً -

سما المصري ورانيا يوسف

قارنت الفنانة سما المصري بين اطلالتها واطلالة مواطنتها الفنانة رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي معتبرة.

ونشرت سما المصري سما صورة لاطلالتها مع صورتان لرانيا يوسف في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي وكتبت: “دا انا طلعت محجبه بالنسبه لرانيا يوسف…طبعا لو انا اللي كنت لابسه لبسها دا كان زمان البوكس واقفلي قدام باب المهرجان وماسك لي الملايه يلفني بيها وكان زمان محاميين مصر كلهم بايتين في النيابات عشان يعملوا ضدي محاضر وكان زمان الإعلاميين والصحفيين عاملين عليا حفله لمده ٦ شهور قدام…معلش أنا بنت البطه السوده

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