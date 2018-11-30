انريكي اغليسياس وعمرو دياب ضمن مهرجان “الفورمولا إي” في السعودية

كتب امير فتحي في الجمعة 30 نوفنبر 2018 07:58 صباحاً -

عمرو دياب

يُحيي ستة من أبرز الأسماء الموسيقية العالمية ثلاث ليالٍ موسيقيّة ضمن مهرجان الفورمولا إي الذي يحمل اسم سباق “السعودية” للفورمولا إي – الدرعية 2018، والذي يُقام للمرّة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ويُعتبر الفعالية الأبرز في السعودية خلال هذه الأيام الثلاثة الحافلة بالرياضة والموسيقى والثقافة والترفيه.

وستُقام الحفلات في مدينة الدرعية العريقة والمدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، وذلك في إطار الاحتفالات بانطلاق منافسات سباق “السعودية” للفورمولا إي- الدرعية 2018، وسيتضمن الحدث مجموعة من الفعاليات المصاحبة كقرية فورمولا إي ومنطقة المشجعين التي تتيح للجمهور العديد من النشاطات التكنولوجية والألعاب الترفيهية وشاشات عملاقة لحضور السباق.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكّن الجمهور من زيارة منطقة الفعاليات التراثية والثقافية والترفيهية التي تشترك في تنظيمها الهيئات الحكومية المختلفة مثل مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الخيرية “مسك الخيرية” والهيئة العامة للثقافة والهيئة العامة للترفيه وهيئة تطوير بوابة الدرعية وغيرها، وستضم المنطقة أيضًا عددًا من أشهر المطاعم بالإضافة إلى تجربة تسوّق فريدة من هارفي نيكولاس.

وسيعتلي المنصة النجمان “إنريكي اغليسياس” و “جيسون ديرولو” يوم 13 ديسمبر، ليتبعهما في 14 ديسمبر كل من فرقة “بلاك آيد بيز” والنجم “عمرو دياب”، على أن يُحيي حفل الختام بعد انتهاء السباق في 15 ديسمبر كل من “ديفيد جيتا” وفرقة “ون ريبابليك”، وسيكون الدخول إلى هذه الحفلات حصرياً لحاملي تذاكر سباق فورمولا إي.

وتبدأ أسعار تذاكر اليوم الواحد في 13 و14 ديسمبر من 295 ريال، بينما تبدأ أسعار التذاكر لحضور السباق والحفل الموسيقي يوم 15 ديسمبر من 395 ريال، وتبدأ أسعار التذاكر للأيام الثلاثة من 950 ريال