شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما قاله رامي مالك عن فيلمه Bohemian Rhapsody ..تعرف على أبرز تصريحاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يومًا تلو الآخر يحقق رامي مالك نجاحات كبيرة من خلال فيلمه الأخير Bohemian Rhapsody الذي ينال إشادات واسعة من عشاق فريدى ميركورى، الرجل الذى طور الموسيقى فى العالم أجمع، حتى اعتبر من أفضل مطربى القرن العشرين، وواحدا من أهم ملهمي الموسيقى مثلما يظهر فى حجم جماهيريته، ما شكل ضغطًا كبيرًا على رامي الذى لم يأبه لذلك ولعب الدور باقتدار حتى صار المرشح الأول للفوز بجائزة الأوسكار، وبالتالى كان حواره الأخير مع أحد المواقع العالمية فى هوليود مهمًا تطرق فيه إلى الفيلم والدور وكيفية تحضيره له مثلما يظهر خلال السطور التالية الذى نتعرض فيها إلى أهم تصريحات فى الحوار الذى نشر على موقع hollywoodreporter.

البداية من كواليس اتفاقه على الفيلم حين صرح بقوله: "احتاج الأمر 6 ساعات من أجل حسم الأمر بعد جلسة مع القائمين على الفيلم، والذي استغربت بشدة حينما عرضوا الأمر لأنهم أكدوا لي إعجابهم بمسلسل Mr. Robot، فقلت ما علاقة شخصيتي بالمسلسل بالدور الذي يرشحوني له، ولكنني فى النهاية قلت حسناً نحن فى هوليود ورحبت بشدة.



رامي فى الفيلم

وبخصوص طريقة تحضيره للشخصية كانت إجابته كالتالي: "احتجت على الفور إلى دروس فى الموسيقى من بيانو إلى الغناء ثم التعرف على شخصية فريدي أكثر وطريقة نظرته إلى الأمور، بمعني أصح كل جوانب شخصيته التي أجهلها بعيدًا عن المسرح الذي نعلمها كلنا ونعرف كيف كان يشعله لحظة وقوفه على خشبته.

أما عن الوقت الذى استغرقه رامي فى التحضير للفيلم بعد الاتفاق عليه، أكد أنه تقريبًا سنة اصطدم فيها بتحدٍ كبير هو تصويره وقتها الجزء الثالث من مسلسل Mr. Robot بالتزامن مع التحضيره للفيلم.

بعد ذلك كشف رامي السر وراء لوك الشخصية وكيف أصبح قريبًا للغاية من فريدي بقوله: "الرائعة جان سويل (الماكير الخاص بشخصيت) هي السبب وراء كل ذلك فقد كانت رائعة كعادتها وأبهرت الجميع مثلما حدث فى فيلم نظرية كل شىء حينما اشرفت على شخصية البطل العالم الشهير ستيفن هوكينج.

فريدي

كما رد رامي مالك على انتقادات عدد من أعضاء الفرق الغنائية الممثلة فى عدم تعرض العمل بشكل كافٍ إلى شخصية فريدي الغنائية بقوله "بالتأكيد العمل لن يتعرض إلى حياة فريدي كلها، وكان علينا الاختيار بالاهتمام بجوانب على حساب أخرى لأن العمل ساعتين فقط لن يتعرضوا بالتأكيد إلى كل حياته، ولكن لو كان الأمر عائدًا لي كنت أضفت للفيلم ساعة أخرى إلا أنها بالتأكيد لن تكون كافية أيضًا، وبالتالى فإننا في النهاية اخترنا إظهار جوانب مخفية لعشاق رجل عاش رحلة مثيرة سلطنا الضوء على أهم ملامحها من علاقته بأصدقائه إلى أمور كثيرة.

وفى النهاية أكد رامى استفادته كثيرًا من التجربة الذى يفخر بطريقة تمثيله فيها لثقته فى بذله كل ما عنده من أجل تقديم صورة الرجل بأفضل شكل خاصة أنه أثناء العمل على الفيلم تعرف أكثر عليه حتى بات يؤمن بأنه أشبه بالأبطال الخارقين بسبب طريقة حياته وثقته في نفسه حتي وصل لما وصل إليه.