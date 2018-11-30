شكرا لقرائتكم خبر عن كارما بوليس تتغنى بروائع راديو هيد فى مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة كارما بوليس لتقديم توليفة غنائية من روائع الفرقة العالمية "راديو هيد" عبر أجدد حفلاتها الغنائية فى القاهرة، على مسرح بدايات في مصرالجديدة، وذلك فى الثامنة مساء غدٍ الخميس.

"كارما بوليس" تعد أجدد التجارب الغنائية في ساحة "الأندرجرواند" بالقاهرة، والفرقة الوحيدة في مصر حاليًا المعتمدة في أعمالها على إعادة إحياء أشهر أغنيات الفرقة العالمية راديو هيد، مثل "creep" و"lift" و"man of war" على طريقتها الموسيقية الخاصة، بالاتكال على صوت المطرب محمد عمرو.