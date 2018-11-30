شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم A Star Is Born يحقق 355 مليون دولار أمريكى منذ طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم "A Star Is Born" للنجمة ليدى جاجا والنجم برادلى كوبر إيرادات وصلت إلى 355 مليون دولار أمريكى، في دور العرض حول العالم، وانقسمت إيرادات الفيلم بين 192 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 163 مليون دولار أمريكى حول العالم.

ويدور فيلم A Star Is Born فى إطار درامى حول نجم سينمائى يساعد ممثلة ومطربة شابة لتصل للشهرة والذى يقع فى حبها، الفيلم من بطولة ليدى جاجا وبرادلى كوبر الذى قام بإخراج العمل، كما شارك بالبطولة أيضًا كل من سام إليوت وويليام بيلى وإيدى جريفن، وريبيكا فيلد وغيرهم. ومن المتوقع أن ينافس الفيلم فى العديد من الجوائز، وحظى على إعجاب الكثير من النقاد حول العالم.