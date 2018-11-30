باسم يوسف يعتبر اكل الكلاب والقطط مثل اكل لحوم البقر والفراخ!

كتب امير فتحي في الجمعة 30 نوفنبر 2018 05:12 صباحاً -

باسم يوسف

أثار الفنان الساخر باسم يوسف حالة من الجدل بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان نشر تدوينة ردا غضب البعض بشأن تصدير القطط والكلاب.

وقال باسم يوسف في تدوينته: “انا اسف كلامي حيضايق ناس كتير . بس انا مش فاهم هبة الغضب بتاعة تصدير القطط و الكلاب عشان حتدبح و تتاكل و معظم الناس أللي زعلانة ماعندهاش مانع تأكل لحوم و فراخ عادي . مافيش فرق على فكرة. الاتنين مخلوقات ضعيفة و مالهاش صوت . و انت مش محتاج لحمة البقرة عشان تعيش زي ما انت مش محتاج لحمة الكلب عشان تعيش . “اصل اللحمة لذيذة”. لحمة الكلب لذيذة برضة و لحم الحمير كمان. “اصل احنا اتعودنا على كدة. كبرنا لقينا أهالينا بيعملوا كده.” فيه حاجكتير لقينا اهالينا بتعملها و مش بنقلدهم”أصل ربنا حللها”. اه بس مافرضهاش عليك . زي ما سخر الإبل كده عشان تسافر بيك و بعدين العلم ادالك طيارات و عربيّات ، العلم و الطب و الزراعة دلوقتي بيقولوا ان عادي فيه بدائل تانية. ”

وتابع باسم يوسف: “يا اخي مزاجي كده… برافو عليك ، بس لو الموضوع مزاج ففيه ناس في الصين مزاجهم يأكلوا كلاب و قطط بعد ما يسلخوهم احياء اشمعنى مزاجك احسن من مزاجهم. “اصلنا معترضين على التعذيب و السلخ” يعني لو صدرنا القطط و الكلاب عشان يندبحوا زي الفراخ يبقى عادي؟ و اللي بيحصل في الصين ما يفرقش كتير عن أللي بيحصل كل ساعة و كل دقيقة عشان انت تأكل البرجر بتاعك. و لو على الكيوتنس بتاعة الكلاب و القطط ، المرة الجاية اللي تأكل فيها فخدة بتلو او ريش خش ع النت وشوف المعيز و العجول الصغيرةحتلاقيهم كيوت برضة”.

وجاءت معظم الردود على تدوينة باسم يوسف بالقول ان الفرق ان الدجاج والبقر يتم ذبحها على الطريقة الاسلامية وقد احل الله اكلها عكس الكلاب والقطط فيما قال اخرون ان النباتات كائنات ضعيفة ايضا.