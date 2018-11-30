والد الطفل الذي طلب سيارة من ولي العهد السعودي: الأمير وعد فأوفى والمرسيدس وصلت… فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 30 نوفنبر 2018 04:03 صباحاً -

أكد ‏محمد العطوي- والد الطفل عبدالله الذي طلب سيارة “مرسيدس” من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان- ‏بأن الامير وعد فأوفى، مبيناً في هذا الصدد لبرنامج ياهلا أمس أن “المرسيدس وصلت، وبأنه “قرر أن يتبرع بها لسداد دية لأحد أفراد القبيلة”.

وأشار إلى أن القصة بدأت منذ زيارة الملك سلمان وولي عهده لمنطقة تبوك وأثناء زيارات سموه لمشايخ المنطقة وكان أحد أفراد القبيلة عليه دية 30 مليون ريال فتقدم ابني عبدالله بطلب من سموه الكريم فكان رده أيده الله “على خشمي” ووعد فأوفى.